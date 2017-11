Sfida che vale molto a Genova tra Sampdoria e Juventus, presentata così da Opta: la Sampdoria ha ottenuto un solo punto nelle ultime otto sfide di Serie A con la Juventus, con cinque vittorie bianconere nelle cinque gare più recenti. La Juventus ha vinto le ultime quattro trasferte con la Sampdoria in Serie A, dopo una serie di tre pareggi e due successi interni blucerchiati. La Sampdoria ha ottenuto 23 punti nelle prime 11 partite di campionato, record per i blucerchiati in un avvio di Serie A. Solo due volte la Juventus ha segnato più di 35 gol nelle prime 12 partite di Serie A: 40 reti nel 1933/34 e 37 nel 1950/51. La Juventus inoltre ha ottenuto 31 punti dopo 12 partite: solo una volta ha fatto meglio nell’era dei tre punti a vittoria (33 nel 2005/06).



La Juventus è imbattuta nelle ultime sei trasferte in campionato (5V, 1N) e ha sia segnato che subito gol in cinque di queste. La prossima sarà la presenza numero 100 per Fabio Quagliarella con la maglia della Sampdoria in Serie A – per lui anche 84 partite e 23 gol in bianconero nel massimo campionato. Gonzalo Higuain ha trovato il gol nelle ultime tre partite in campionato (quattro reti nel parziale) – inoltre in sei delle ultime sette presenze in Serie A, ha partecipato attivamente ad almeno una marcatura (cinque reti e due assist)



FORMAZIONI UFFICIALI



SAMPDORIA – Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Strinic; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Zapata.



JUVENTUS – Szczesny; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Asamoah; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Bernardeschi, Mandzukic; Higuain.