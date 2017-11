Questi i principali episodi da moviola di Sampdoria-Juventus, match che vale la 13esima giornata di campionato. Il direttore di gara è Guida della sezione di Torre Annunziata, gli assistenti sono Preti e Carbone, il quarto uomo è Pinzani. La squadra del Var è guidata da Giacomelli con Marrazzo assistente.



PRIMO TEMPO



47' MANI DI STRINIC - Un secondo prima del fischio finale del primo tempo, mani di Strinic su cross di Bernardeschi: la palla colpisce la coscia e il braccio del blucerchiato. Proteste dei giocatori della Juventus, che chiedono a Guida di chiedere l'ausilio del Var. L'arbitro dice di no.



34' MANDZUKIC PROTESTA - Mandzukic viene spinto da Ferrari mentre sta per colpire di testa a botta sicura. Per Guida e per il Var non è rigore, ma restano molti dubbi.



31' CUADRADO, NIENTE ANGOLO - Cuadrado da solo davanti a Viviano, calcia a botta sicura. Il portiere blucerchiato devia in angolo con la schiena, ma Guida non concede il corner.



27' HIGUAIN IN FUORIGIOCO - Un lancio di Lichtsteiner mette Higuain da solo davanti a Viviano. L'argentino viene fermato per fuorigioco (dubbio), ma continua l'azione e mette in rete a gioco fermo.