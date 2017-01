E' ai titoli di coda il rapporto tra Antonioe la. La notizia della rescissione, ormai, è nota a tutti. E il termine indicato sembra essere domani, quando le parti apporranno le firme necessarie per dichiarare ufficialmente concluso il rapporto tra il fanstasista barese e i blucerchiati.Ieri, nel frattempo, è andato in scena al Mugnaini l'atteso incontro tra l'avvocato Antonio Romei, che in serata ha poi parlato di 'epilogo amaro' della vicenda , E da Sky Sport emergono ulteriori particolari relativi alla vicenda. Secondo l'emittente il calciatore avrebbe chiesto al club di Corte Lambruschini di firmare subito i documenti che sanciranno la chiusura del rapporto tra squadra e calciatore, continuando però ad allenarsi a Bogliasco ancora per un mese, sino a fine febbraio