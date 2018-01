Perfezionata la cessione di Djuricic, è tempo per ladi lavorare su altri due profili in uscita dal club di Corte Lambruschini. I giocatori in questione sono, entrambi finiti ai margini della rosa di Giampaolo. Per il trequartista nei giorni scorsi si erano mossi il Racing Club di Avellaneda in Argentina e il Cruz Azul in Messico , ma nelle prossime ore potrebbe aprirsi un nuovo fronte di calciomercato.Il suo agente Marcelo Simonian sarebbe in Russia, per proporre l'ex calciatore dell'Inter ad alcune società della Prem'er-Liga. Oltretutto Il Secolo XIX ricorda che già in passato Alvarez era stato accostato a due squadre di Mosca, la Dinamo e lo Spartak. Martedì il procuratore tornerà in Italia, eblucerchiata. Simonian potrebbe presentare le nuove proposte - in caso dovesse tornare dalla Russia con qualche interesse concreto - o in alternativa analizzerà nuovamente la situazione con il club doriano per trovare una soluzione soddisfacente.