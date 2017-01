Lasta impiegando le ultime ore del suo calciomercato per regalare a mister Giampaolo un rinforzo in attacco. Il nome accostato con più frequenza ai blucerchiati è quello di Alberto, anche se la trattativa al momento sembra vivere una fase di stallo Dalle parti di Corte Lambruschini però non vogliono farsi trovare impreparati, in caso l'operazione per il centravanti dell'non dovesse andare in porto, e per questo motivo starebbero sondando anche alcune alternative. Si era parlato di Pucciarelli, dichiarato incedibile da Martusciello, mentre ora secondo Sky Sport il nome più concreto sul taccuino della dirigenza doriana sarebbe quello di FilipdellaLa Samp valuta sempre Paloschi ovviamente, ma in caso non dovesse riuscire ad arrivare all'ex Chievo virerebbe in maniera decisa sul serbo di proprietà dei biancocelesti, anche se prima vanno capite le intenzioni di Tare e Lotito in merito ad un eventuale trasferimento del giocatore classe 1991.