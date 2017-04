Inter-Sampdoria era un'occasione troppo ghiotta per l'Atletico Madrid: sono tanti i nomi che il club spagnolo ha appuntato sul suo taccuino in vista dell'estate, e parecchi dei profili seguiti vestono attualmente il blucerchiato o il nerazzurro. Ecco perchè i Colchoneros hanno inviato a Milano alcuni scout lunedì sera, con l'obiettivo di monitorare i giocatori più interessanti.



Nell'Inter l'osservato speciale, scrive Mundo Deportivo, era Brozovic ma nella Samp giocano tre pallini dell'osservatore Luis Rodriguez Ardila, assiduo frequentatore degli stadi di Serie A. Si tratta di tre dei gioielli a disposizione di Marco Giampaolo: Luis Muriel, già seguito dall'Atletico a gennaio, Lucas Torreira e Patrik Schick.



In particolare sarebbe stato l'attaccante ceco a impressionare Ardila, dato che oltre al gol il centravanti ex Sparta Praga ha messo in mostra alcune delle giocate che gli hanno consentito di conquistarsi la ribalta a Genova. Non andrebbe quindi escluso un possibile affondo di Simeone a giugno per uno dei tre giocatori della Samp.