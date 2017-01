Antoniocontinua ad allenarsi da 'epurato' in casa. Con il resto dei compagni ormai non lavora più da quest'estate, e solo recentemente è tornato ad assaggiare un ritmo più competitivo avendo ricevuto il permesso di sostenere qualche seduta con la Primavera. Nel frattempo però i rumors di mercato attorno al fantasista barese non si placano. Le proposte cinesi, per la verità, non sembrano interessare a Fantantonio. Nelle ultime ore secondo Il Secolo XIX è trapelata l'indiscrezione di una possibile imminentecon la Samp, che gli liquiderebbe quanto gli spetta da qui a sine stagione chiudendo però già a gennaio il rapporto con il calciatore. La Samp, però, ha smentito la voce, pur rimanendo aperta ad una eventuale soluzione di questo tipo. Nel frattempo, però, va registrata l'ennesima chiamata dell'Entella. Forse l'ultima per questa finestra di mercato.Sono frasi impegnative, quelle pronunciate ieri dal patron del club biancoceleste Antoniomentre era ospite di un evento nella sede del Comune di Genova: "Cassano da noi a Chiavari?. Antonio è un amico e sa che se venisse da noi le porte sarebbero sempre aperte. E' una decisione sua. Con uno con la sua classe gli obiettivi cambierebbero? Beh, posso dirvi che tempo fa, scherzando con il suo conterraneo Caputo, nostro bomber, gli ha detto 'Se vengo vi porto in Serie A'. Era forse una battuta ma la classe indubbiamente c'è per sognare. Io, da amico, dico che la cosa più importante per lui è la serenità, quindi la famiglia e i figli che sono ciò a cui tiene di più".Frasi che, in pieno mercato, non possono far pensare ad una richiesta esplicita dell'Entella. Forse l'ultima, considerando le tempistiche. Chiavari dal punto di vista della vicinanza a Genova sarebbe la soluzione ideale per Cassano, che sino ad oggi ha rifiutato la Serie B perchè non vuole scendere in cadetteria. La speranza di Gozzi è che queste parole possano muovere qualcosa nella decisione di Cassano.