Già da tempo il profilo di Lucas Castro circola negli ambienti vicini alla Sampdoria: il centrocampista del Chievo era un pallino del direttore sportivo Osti, che aveva pensato all'argentino anche come rinforzo in vista della sessione invernale di mercato. L'infortunio occorso all'ex Catania, però, ha congelato tutti gli eventuali discorsi in merito al suo futuro. Almeno sino all'estate.



Dopo quasi tre mesi di assenza, il centrocampista è tornato a giocare l'11 febbraio contro il Genoa. E il suo nome sarà molto gettonato in estate, con il Chievo ormai rassegnato a perdere il calciatore dopo aver rifiutato numerose proposte nelle scorse stagioni. Secondo Tuttosport la Samp starebbe pensando a Castro, ma anche Roma, Lazio e Fiorentina starebbero monitorando la sua condizione. Castro ha un contratto in scadenza nel 2020, e il suo valore di mercato si aggirerebbe attorno ai 6,5 milioni, cifra che potrebbe salire se si dovesse innescare un'asta di mercato.