Che i rapporti tra la dirigenza dell'Inter e quella della Sampdoria siano molto buoni è piuttosto evidente. Le operazioni negli anni tra le due società sono davvero numerose, e questo calciomercato non ha fatto differenza. Da Skriniar a Schick, passando per gli interessamenti blucerchiati per Nagatomo, Santon e Murillo, i nomi 'in comune' tra i nerazzurri e i blucerchiati sono parecchi, e sono frutto anche della stima reciproca che intercorre tra l'avvocato Romei e il ds Ausilio.



Ecco perchè le due società starebbero pensando anche ad una sinergia in comune, così da sfruttare gli ottimi rapporti per portare in Italia due investimenti considerati da tutti talenti in rampa di lancio. Uno è Borna Sosa, terzino classe 1998 di proprietà della Dinamo Zagabria, l'altro è Richarlison, attaccante nato nel 1997 espoloso nella Fluminense. Secondo Il Secolo XIX la società di Corte Lambruschini e quella di Corso Vittorio Emanuele starebbero ragionando su un'acquisizione congiunta dei due giovani calciatori. Una soluzione che l'Inter avrebbe proposto alla Samp proprio mentre con i nerazzurri si discuteva di Schick.



CONFERME DALL'AGENTE - L'interesse di Inter e Sampdoria per Richarlison è stato confermato in maniera piuttosto diretta anche dall'agente del giocatore, Renato Velasco, che ha rivelato ai microfoni di Fcinternews.it il gradimento delle due squadre per l'attaccante: "Sì, ci sono dei club interessati del vostro Paese. Inter, Sampdoria e Milan? Inter e Sampdoria sì. Non i rossoneri, almeno in questo momento. La verità è che lui è pronto per giocare con qualsiasi club. Grande o meno grande che sia" specifica il procuratore. "Su di lui ci sono molte speculazioni. Si parla infatti di Italia. Ma anche di Inghilterra o Olanda. Pronto per l’Europa? Assolutamente sì. Diciamo che potrebbe essere arrivato il momento di lasciare il Brasile. Sarebbe un passo molto importante per la sua carriera. Di evoluzione. Con certezza è preparato per giocare in qualsiasi squadra del mondo. Quindi anche per l’Inter o per la Sampdoria".



Il procuratore ha rivelato poi quali saranno le proprie mosse, mettendo in chiaro quale potrebbe essere la valutazione del Palmeiras per Richarlison: "Adesso mi trovo a Londra. E la prossima settimana potrei venire in Italia. Vediamo cosa succede. Io credo che la Fluminense - conclude Velasco - potrebbe far partire le contrattazioni da una base di 12-15 milioni di euro".