Patrik Schick è già sulla bocca di tutti. Il gioiellino della Sampdoria, che segna a raffica ogni volta che viene chiamato in causa da mister Giampaolo, piace moltissimo all'Inter, società con cui da anni la Sampdoria intrattiene una sorta di canale preferenziale che ha visto giocatori del calibro di Eder e Icardi trasferirsi in nerazzurro.



Ieri si era diffusa la voce di un possibile incontro tra l'agente di Schick e il ds del club milanese Piero Ausilio, un'indiscrezione che però non sarebbe confermata. Secondo La Gazzetta dello Sport non ci sarebbe stato il tanto discusso summit, perchè l'Inter in questo momento dovrebbe e vorrebbe parlare del calciatore soltanto con la Sampdoria.



Per la prossima settimana però sarebbe previsto un nuovo appuntamento tra i vertici di Corte Lambruschini e quelli di corso Vittorio Emanuele. In cima alla 'lista della spesa' di Ausilio c'è ovviamente ancora Schick, che ha convinto tutti con le sue qualità, tanto è vero che già alla fine di febbraio l'Inter potrebbe formulare una prima offerta concreta ai blucerchiati. Attenzione però anche alle situazioni legate a Skriniar e Torreira, altri due calciatori che piacciono molto ai nerazzurri, e pure a Muriel: Ferrero chiede poco meno di 30 milioni per il colombiano, l'Inter dal canto suo lo sta ancora valutando per capire se possa essere realmente lui il partner da affiancare ad Icardi.