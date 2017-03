Tutti innamorati di Luis Muriel e Patrik Schick. Nel derby uno ha acceso la luce per la Sampdoria, l'altro ha fatto letteralmente impazzire la difesa del Genoa con tocchi di suola, finte e 'pettinate' al pallone. Imprendibili, sia il colombiano che il ceco. E tutta la Serie A (ma non solo) è pronta a fare follie per loro. A Genova da tempo si vede spesso l'Inter al Ferraris. Il club nerazzurro è solito inviare osservatori per le partite della Samp, e Ausilio si è appuntato parecchi nomi sul taccuino. Tra i quali spiccano appunto quelli di Muriel e Schick.



OFFERTE - Al momento, in casa Samp la situazione è piuttosto delineata. Ferrero dovrà fare cassa, e sembra intenzionato a ottenere un buon gruzzolo dalla cessione di Luis Muriel. In quest'ottica vanno lette le dichiarazioni di Giampaolo nel post partita del derby, ma attenzione: non c'è solo l'Inter sul centravanti colombiano. Lo ha detto lui stesso: "Mi sono arrivate proposte da Juve, Milan, Inter e Roma, ma anche dalla Spagna e dall'Inghilterra". Proprio una spagnola sembra essere la squadra più interessata a Muriel: l'Atletico Madrid, che lo aveva già seguito a gennaio, prepara l'offerta. La Samp, dal canto suo, gongola: i 28 milioni della clausola rescissoria non sembrano più un'utopia, anzi, il club blucerchiato si farà forte dell'alto gradimento attorno al numero 9 per ottenere, se non l'intero importo, una cifra vicina.



RINNOVI - Una cessione di Muriel metterebbe la Samp in una posizione di forza anche nei confronti di Patrik Schick, che all'Inter piace persino più di Muriel, ma che da Corte Lambruschini non vogliono assolutamente cedere. I nerazzurri vorrebbero prenderlo subito, per evitare il ripetersi di una situazione simile a quella di Muriel, la Samp invece attende: ha iniziato a parlare con il procuratore per rinnovare e adeguare il suo contratto, raddoppiando la clausola rescissoria: da 24 a 40 milioni di euro, così da scoraggiare le pretendenti almeno per la prossima stagione. Incassando quasi 30 milioni dalla cessione di Muriel, i blucerchiati non avrebbero (almeno sulla carta) la necessità di vendere Schick: in quel caso la sua partenza da Genova si complicherebbe ulteriormente. Con buona pace delle pretendenti.