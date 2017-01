Anche Antonio Cassano in Cina? La suggestione, in queste ore, inizia a circolare anche per quanto riguarda l'ormai ex fantasista della Sampdoria, che da luglio vive a Genova la paradossale situazione di 'separato in casa'. Fantantonio continua ad allenarsi da solo, con intensità, e in questa sessione di mercato ha promesso un colpo ' da fantasista'.



E se la promessa di Cassano riguardasse proprio il nuovo mercato emergente del calcio? Questa l'ipotesi che solleva Il Corriere dello Sport. Aal suo agente Beppe Bozzo sarebbero già pervenute un paio di offerte concrete proprio dall'estremo oriente del mondo pallonaro. Proposte molto ricche, ovviamente, da parte di club al momento non ancora noti.



Al momento, secondo il quotidiano, le altre opzioni sembrano poco plausibili: Cassano non andrà all'Entella (non ci sono notizie di telefonate o contatti a Chiavari), quella dell'Apoel Nicosia sembra essere una bufala, e l'interessamento del Palermo risale a quest'estate. Ecco perchè la suggestione Cina, ora, sembra essere qualcosa di più di un semplice sogno di... mezz'inverno.