Come al solito, lo stadio a Genova divide l'opinione pubblica. La principale spaccatura, e non poteva essere diversamente, è rappresentata dalle due fazioni, quella dei tifosi della Sampdoria e quella dei tifosi del Genoa. In campo sono scesi anche i presidenti: e per un Ferrero che ammette di voler rilevare l'impianto, c'è un Preziosi che rigetta la possibilità. "Le due squadre dovrebbero avere due stadi" aveva detto il patron rossoblù. "Le due società sono due mondi diversi. La Samp voleva costruire un suo stadio e il Genoa ristrutturare e gestire da solo il Ferraris”.



Parole che ovviamente non hanno fatto piacere ai tifosi blucerchiati, tanto è vero che la Federclubs, l'unione dei club dei tifosi della Sampdoria che rappresenta il tifo doriano, ha diramato un durissimo comunicato contro le dichiarazioni rilasciate da Preziosi e contro quello che potrebbe diventare il nuovo presidente del Grifone, Beniamino Anselmi.



"È in gioco il tuo interesse quando brucia il muro del vicino" ha scritto la Federclubs sul suo sito internet ufficiale. "Vogliamo partire da questa citazione di Orazio per dire la nostra in merito alle voci degli ultimi giorni riguardanti lo stadio Luigi Ferraris. Ai signori Anselmi e Preziosi, che nei giorni scorsi hanno descritto con molta fantasia lo stadio di Marassi come 'cosa loro', vorremmo ricordare un po' di storia:



- allo stadio Luigi Ferraris (inaugurato con tale denominazione nel 1933, prima chiamato "Stadio di Via del Piano") l'unica squadra ad aver festeggiato uno scudetto è l'UC Sampdoria

- Precedentemente alla nascita dello "Stadio di Via del Piano" (1911) nella zona dell'attuale stadio l'unica squadra a giocare le proprie partite casalinghe era l'Andrea Doria, precisamente nello campo sportivo denominato Cajenna.

- Senza addentrarci nelle ben note morosità degli ultimi decenni, ci domandiamo come, di fronte a questo commovente legame affettivo dimostrato dai due soggetti sopracitati, ad essere presente all'incontro con il Comune di Genova proprio su questo argomento era presente SOLO la dirigenza Blucerchiata.

- Lo stadio Luigi Ferraris è di proprietà del comune di Genova che ne ha conferito la gestione alla Luigi Ferraris srl, società paritariamente posseduta dai due club calcistici che ne usufruiscono



Tenendo in mente questo stucchevole scenario, appare chiaro come i tifosi Sampdoriani subiscano da anni le conseguenze di un vicinato scomodo e forzato. Troppo spesso i nostri progetti societari sono stati frenati con fantasiosi artifici per vincolare la gestione dello stadio di Marassi ad entrambe le società. Ha ragione Preziosi, lo ammettiamo, quando definisce la Sampdoria "di un altro mondo". Un mondo in cui, al di là delle dichiarazioni di facciata, esistono da tempo progetti concreti, che riguardano sia lo stadio Ferraris sia uno stadio di nostra proprietà. Ci auguriamo, oggi più che mai, che tali progetti vengano portato avanti dalla società UC Sampdoria e seriamente presi in considerazione dalle autorità competenti senza lo sgradito fardello che da anni ci portiamo appresso.



Federclubs".