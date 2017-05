La Juventus sembra pronta a rompere gli indugi con la Sampdoria, e a tentare l'affondo per il centravanti blucerchiato Patrik Schick. Come confermato ieri dallo stesso Ferrero i bianconeri (così come il Napoli e la Roma, ma anche l'Inter) sono una delle società interessate al giocatore. E pure nel giorno della festa Champions gli uomini mercato di corso Galileo Ferraris lavorano sul fronte Schick.



Il gradimento della Vecchia Signora per Schick è stato certificato da una fonte autorevole, ossia il vice presidente Nedved che ai media cechi ha dichiarato: "Posso confermare che siamo interessati a Schick, spetterà a lui decidere cosa vorrà fare in futuro". Una frase importante, che certifica di fatto come i Campioni d'Italia siano usciti allo scoperto per il gioiellino di casa Samp. L'incontro decisivo, secondo Tuttosport, potrebbe arrivare già la prossima settimana, quando la Juventus proverà ad affondare il colpo.



MOSSA DI FERRERO - Nel frattempo i blucerchiati stanno cercando di alzare la clausola, così da poter acquisire una posizione di forza nei confronti delle società interessate. La Juve, però, ha ampie disponibilità economiche non sembra voler 'badare al centesimo', come scrive ancora il quotidiano. Se un giocatore interessa, Marotta e Paratici fanno di tutto per prenderlo. E Schick, ai vertici bianconeri, piace eccome. Oltretutto la Juve sarebbe disposta ad accettare le condizioni della Sampdoria, ossia di cessione immediata ma di prestito temporaneo per una stagione, così che Schick possa maturare ancora a Genova sotto la guida di Giampaolo.