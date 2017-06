Asse caldissimo sull'asse Genova-Roma, e in particolare tra Sampdoria e Lazio. Un canale, quello tra le due società, che si è sviluppato ulteriormente martedì a pranzo, quando si sono incontrati i due presidenti Massimo Ferrero e Claudio Lotito. Il patron blucerchiato ha smentito ogni ipotesi di mercato, affermando di essersi incontrato con il collega per parlare di altri argomenti: "Ieri (martedì, ndr) ho pranzato con Lotito" ha affermato Ferrero a Lalaziosiamonoi.it "e abbiamo parlato del futuro della Lega, non c'è altro". Dichiarazioni di rito, a cui è difficile credere in maniera assoluta perchè i biancocelesti hanno puntato ben tre giocatori doriani.



Uno è Lucas Torreira, su cui è forte la concorrenza della Roma e che per Giampaolo è incedibile. Ma a Inzaghi piace molto anche Muriel, che la Samp non vuole svendere; la Lazio ha messo sul piatto circa 12 milioni più il cartellino di Djordjevic, un'offerta ritenuta troppo bassa dalla Samp. Il terzo nome al vaglio del club capitolino secondo Sky sarebbe invece quello di Dennis Praet, arrivato a Genova accompagnato da tante aspettative visto l'esborso sostenuto da Corte Lambruschini per acquistarlo solamente un'estate fa e non ancora esploso in Serie A. Secondo l'emittente, la Lazio avrebbe provato ad allacciare i contatti per il trequartista ex Anderlecht, ma sembra difficile ipotizzare che la Samp decida di privarsi del suo talento, su cui Giampaolo punta molto in vista della prossima stagione.