Secondo l'edizione odierna de Il Secolo XIX, la Sampdoria sta portando avanti una doppia trattativa per rinnovare i contratti in scadenza a giugno 2021 del difensore classe '92 Bartosz Bereszynski e del centrocampista classe '95 Karol Linetty per tutelarsi in caso di un Mondiale positivo e un interesse crescente da parte di altri club.