Il legame tra la Sampdoria e il suo portierone Emiliano Viviano è diventato con gli anni viscerale e profondo. Si tratta di un rapporto che pian piano si è esteso anche alla famiglia del portierone di Fiesole, e che ha contagiato anche moglie e figli.



Non si tratta però solamente di parole di circostanza; ad esempio la compagna di Viviano, Manuela Tosini, segue spesso le partite dalla Sud, il cuore del tifo blucerchiato: "Ho scelto di prendere l'abbonamento della Sud perché la partita viene vissuta intensamente. Nell'ultimo derby, poi, l'ambiente era fantastico e le coreografie incredibili" ha raccontato proprio 'Lady Viviano' ad Antennablu.



La famiglia Viviano, insomma, sta diventando doriana doc: "Assolutamente si! Pensate che Emiliano si è fatto tatuare sul braccio la Lanterna col marinaio della Samp. Lui era felice di tornare a giocare il derby, dopo aver saltato quello dell'andata per infortunio. Ruolo non facile, quello della moglie del calciatore? Ci si trova perennemente sotto i riflettori, e per chi come me e Emiliano è abituato ad essere sincero, potrebbero sorgere equivoci - riporta Sampdorianews.net -. Per fortuna qui a Genova abbiamo incontrato i tifosi sampdoriani che sono fantastici e apprezzano il nostro modo di vivere il calcio".



In chiusura, Manuela Tosini regala anche una battuta importante in chiave mercato: "Emiliano terminerà la carriera a Genova. Lo vuole e ... lo deve fare per mantenere la pace in famiglia".