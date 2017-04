Sampdoria-Fiorentina 2-2



Viviano 5,5: ordinaria amministrazione sino all'ora di gioco, quando viene trafitto dalla zuccata di Rodriguez su cui l'estremo difensore doriano nulla può. Sbaglia invece il piazzamento sul destro da fuori area di Babacar. Si riscatta parzialmente nel finale chiudendo di piede ancora su Babacar a tempo scaduto.



Dodò 5,5: tra i difensori doriani è quello più in affanno, anche a causa del lungo periodo trascorso in panchina. Spesso dalla destra arrivano i pericoli principali, come in occasione del palo di Tello.



(dal 73' Regini 6: entra per far riposare Dodò, porta esperienza e forza fresca al reparto)



Silvestre 6,5: le prende tutte. Di testa, di piede, in spaccata, con il fisico, il centrale argentino calamita tutti i palloni che transitano dalle sue parti e quando serve spazza l'area permettendo ai blucerchiati di rifiatare.



Skriniar 6,5: altra prestazione in crescendo, l'ennesima in stagione. Strutturalmente molto forte, lucido anche quando deve giocare il pallone con i piedi, è forse una delle più belle sorprese stagionali della Samp.



Bereszynksi 6: ha buone qualità fisiche e atletiche, che talvolta vengono offuscate da alcune – comprensibili – disattenzioni. Si sta adattando al calcio italiano, ha tempo per migliorarsi.



Barreto 6: solita generosità in mezzo al campo, che unita alla consueta grinta lo rende insostituibile nello scacchiere di Giampaolo. Meno lucido quando deve impostare



Torreira 6,5: il filtrante che libera Fernandes nel primo tempo è una delizia. La partita del numero 34 è il consueto mix di tecnica e 'garra', e non gli si possono imputare colpe sul gol vista la differenza di centimetri con Rodriguez.



Linetty 6: corre ovunque, tampona e riparte. Potrebbe forse fare qualcosa di più in fase offensiva, ma i chilometri che macina ad ogni partita sono davvero tantissimi.



(dal 68' Alvarez 7: trasforma il primo pallone toccato in un gol pesante come un macigno. E' una liberazione per l'argentino, che era stato un po' accantonato da Giampaolo nelle ultime partite).



Bruno Fernandes 7: neppure il tempo di scaldare i motori che il numero 10 si imbuca con ottima scelta di tempo e trafigge Tatarusanu con un tiro spettacolare. Molto attivo e dinamico, è il primo a pressare sui tentativi di ripartenza ospiti.



(dal 64' Praet 5,5: era il giocatore più atteso in estate, ma oggi sbaglia molto nella posizione che gli è teoricamente più congeniale, quella del trequartista)



Quagliarella 6: la tenacia del numero 27 è encomiabile. Prova il gol 'alla Quagliarella', ma senza fortuna. Sbaglia a non servire Schick su una ripartenza che avrebbe potuto generare il 2-0 già nel primo tempo, ma il suo carisma migliora tutti i compagni del reparto avanzato.



Schick 6,5: mette Fernandes davanti a Tatarusanu con un tocco generoso e perfetto. Si vede a sprazzi, oggi si prende qualche pausa in più rispetto al solito, ma l'esterno con cui serve ad Alvarez il pallone del 2-1 è splendido e gli vale mezzo punto in più.





All. Giampaolo 6,5: presenta la solita Samp ordinata, vogliosa e mai doma. Lo sgambetto alla Fiorentina riesce a metà, il pareggio scaturisce da qualche errore isolato e da un po' di sfortuna. Ha il 'polso' dello spogliatoio, prova ne sia il gol da subentrante di Ricky Alvarez, che corre ad abbracciare la panchina.