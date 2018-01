Sampdoria-Fiorentina 3-1



Viviano 6: ordinaria amministrazione senza sbavature per l'estremo difensore della Samp.



Bereszynski 6,5: atleticamente è straripante. Corre per 90 minuti più recupero, dalla sua parte la Fiorentina non passa.



Silvestre 6,5: non sbaglia un intervento. E' pulito, attento e solido, un pilastro di questa Samp.



Ferrari 6: al dodicesimo minuto un suo buco clamoroso in area di rigore rischia di regalare il vantaggio alla Fiorentina. Nel resto dell'incontro però migliora sensibilmente.



Strinic 6,5: si sovrappone, chiude, lotta. Sembra pienamente recuperato, nella sua gara si registrano soltanto un paio di piccole sbavature.



Praet 6,5: tanta qualità, e alcune bei palloni in verticale. Nel secondo tempo, quando si aprono gli spazi, sale in cattedra.



Torreira 7: geometria, qualità e quantità. Regala anche un paio di tagli splendidi. Solita prestazione perfetta del regista uruguaiano.



Linetty 7: quanto era mancato il centrocampista polacco. Tanta corsa per il numero 16, che però ha anche piedi educati. Ruba a Badelj il pallone che genera il raddoppio doriano, è vivace e lucido.



Ramirez 7,5: si vede per la prima volta alla mezz'ora, quando pennella l'assist che libera Quagliarella in area di rigore. Da lì in poi, è un crescendo. Contrasta, lotta, e chiude virtualmente la partita regalando nuovamente a Quagliarella un pallone splendido per il secondo gol doriano, mentre il tocco di suola per la tripletta del numero 27 è un colpo di classe assoluta.



(dall'83' Barreto s.v.)



Quagliarella 8: clonatelo, gustatevelo ogni singolo minuto: è un Quaglia-show. Vivace, intelligente, generoso. Straordinario il pallone che regala in spaccata a Kownacki, mentre l'aggancio che vale l'1-0 doriano è da campione vero. Letale al 60', mostruoso al 67'. Ennesima prestazione da incorniciare per il Benjamin Button della Samp.



(dal 75' Caprari 6,5: entra con il solito consueto entusiasmo).



Kownacki 6: l'occasione che si divora in avvio ha del clamoroso, paga forse l'emozione dell'esordio, e l'errore gli vale mezzo voto Mette in mostra però alcune qualità interessanti: attacca lo spazio come un indemoniato, rincorre tutti i portatori di palla viola quando la Fiorentina prova a imbastire l'azione dalla difesa.



(dal 52' Zapata 6,5: minuti utili per recuperare la form migliore. Ha voglia di spaccare il mondo, e si vede).





All. Giampaolo 7: finalmente è tornata la Sampdoria di Marco Giampaolo. La trasformazione della Samp post sosta ha del miracoloso. Quella di oggi è una formazione quadrata, volitiva, precisa. Il tecnico doriano deve fare una statua al suo numero 27, ma tutta la Samp oggi ha sbagliato pochissimo. Pomeriggio da incorniciare.