Sampdoria-Juventus 0-1



Puggioni 7: incolpevole sul gol, strepitoso su Higuain che meravigliato si vede recapitare da Linetty un pallone d'oro in area di rigore. Il numero uno doriano si ripete ancora allo scadere del primo tempo, meritandosi i tanti applausi della sua gradinata. Inoperoso nel secondo tempo.



Regini 5,5: si fa prendere il tempo da Cuadrado in occasione del primo gol, sbagliando in fase di marcatura. Nel primo tempo è in apnea, migliora nella ripresa. Sulla sua valutazione l'errore però pesa parecchio.



Silvestre 6,5: comanda come sempre la retroguardia blucerchiata, tanto è vero che per vie centrali la Samp non concede poi molto ai tenori ospiti.



Skriniar 6,5: ciò che colpisce, nella prestazione del giovane slovacco, è la qualità con cui imposta da centrale difensivo. E' cresciuto anche in personalità, sbaglia pochissimo contro clienti difficili.



Sala 5,5: in teoria, tra i terzini doriani è quello che avrebbe più campo per spingere e aggredire ai fianchi la difesa della Juve. Putroppo per la Samp, non riesce a farlo con costanza.



Linetty 6,5: corre avanti e indietro in qualunque zona del campo, tampona i buchi dei compagni e non si ferma mai. Preziosissimo contro squadre fisiche per la sua generosità.



Torreira 6: ragionare e far girare la palla contro i mastini bianconeri non è affatto facile. Il regista uruguaiano ci riesce soltanto a tratti, ma resta comunque il cervello blucerchiato.



(dal 62' Praet 6: col suo ingresso, Giampaolo ridisegna il centrocampo doriano spostando Barreto in mezzo. Il belga si sistema sulla destra, regala un paio di spunti interessanti palla al piede)



Barreto 5,5: spesso impreciso quando deve appoggiare il pallone al compagno o cercare il suggerimento in profondità. La sua prestazione migliora nel secondo tempo, come quella di tutti i compagni del resto, ma è decisamente meno brillante rispetto al derby.



Bruno Fernandes 6: un po' nervoso, ma utile grazie alla sua tecnica che gli permette di amministrare il pallone sulla trequarti. Prezioso quando deve far ripartire il contropiede in velocità, è comunque difficile trovare lo spazio per la giocata contro la corazzata bianconera.



(dal 53' Schick s.v.: la sua partita dura poco più di venti minuti, esce per infortunio)



(dal 75' Djuricic s.v.: si sistema trequartista, senza trovare il guizzo giusto).



Quagliarella 7: è estremamente vivace sin dai primi minuti, e Asamoah lo soffre molto quando si allarga a sinistra. Tra gli avanti doriani è decisamente il più pericoloso e caparbio. Meravigliosa la rovesciata nel primo tempo, ci riprova anche nel secondo tempo ma sempre con poca fortuna. Aggredisce sempre il primo portatore di palla juventino, tra le fila della Samp è il migliore in campo.



Muriel 5: l'eroe del derby è totalmente assente e avulso dal gioco. Sbaglia tanto, non riesce mai ad innescare la sua velocità e l'attacco blucerchiato risente molto della sua prestazione incolore.





All. Giampaolo 6,5: la Sampdoria è impaurita nei primi 45 minuti, ma ha il merito di rimanere sempre dentro alla partita, offrendo anche un secondo tempo vivace e arrembante. Interessanti i cambi, la sua squadra è ben disegnata e coraggiosa, e non sfigura davanti ad un'avversaria qualitativamente di un altro livello.