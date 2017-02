Palermo-Sampdoria 1-1



Viviano 6: mantiene in vita la Samp nel primo tempo, quando neutralizza una buona occasione di Balogh. Non può nulla sul rigore di Nestorovski,



Bereszynski 5: ingenuo quando sbaglia l’intervento su Balogh, concedendo il primo rigore del Palermo in stagione.



Silvestre 6: bravo sia ad impostare l’azione che a contenere, cerca di contenere Nestorovski come può.



Skriniar 5,5: in sofferenza sulle incursioni di Sallai, quando Nestorovski cerca di allargare gli spazi va in difficoltà come tutta la difesa.



Regini 5: ordinato nel primo tempo, nonostante le incursioni avversarie. Perde lucidità nella ripresa.



Barreto 5,5: in ombra contro la sua ex squadra, è il tassello mancante del centrocampo blucerchiato.



Cigarini 5: molto nervoso, rischia il doppio giallo quando con una manata reagisce a Chochev. Giampaolo gli evita una possibile espulsione richiamandolo in panchina.



(dal 60’ Linetty 6: porta qualità alla manovra doriana, giusto il cambio)



Djuricic 5,5: male in difesa, bene quando l’azione si trasforma in attacco. Lascia Regini spesso solo.



(dal 53’ Muriel 6: porta brio e velocità, serve a Quagliarella l’assist per la rete dell’uno a uno)



Praet 6: meglio da centrocampista centrale che spinto in avanti sulla trequarti.



(dal 83’ B. Fernandes 5: ha sulla testa il pallone del potenziale uno a uno, cicca clamorosamente davanti Posavec)



Quagliarella 6,5: nei primi minuti sbaglia un pallone invitante, ma non fallisce l’occasione in extremis. Nuovamente in gol per la seconda gara di fila.



Schick 5,5: decisamente in ombra sottoporta rispetto alle ultime settimane il giovane attaccante doriano.





All. Giampaolo 6: da rivedere le scelte iniziali, salvato da Quagliarella.