Udinese-Sampdoria 4-0



Puggioni 5,5: tiene in piedi la sua squadra in diverse occasioni, la parata su Lasagna a inizio ripresa è incredibile, sfiora anche i rigori calciati da Maxi Lopez e Fofana, ma pesa il primo rigore causato.



Bereszynski 5,5: cerca di arginare Lasagna che predilige il suo lato e non ha vita facile.



Ferrari 5: nel bene e nel male è complice su due dei tre rigori concessi ai friulani.



Strinic 5,5: tanta copertura e spinta ma non basta a dare il giusto slancio alla sua squadra.



Barreto 5: a dirla tutta non è protagonista di una brutta prova, ma paga la troppa aggressività con l'espulsione che compromette la gara.



Torreira 6: viene lasciato libero di manovrare dal centrocampo friulano.



Praet 6: molto bene a centrocampo, manca negli inserimenti.



Ramirez 6,5: il migliore dei suoi, tutta la manovra offensiva della Samp passa dai suoi piedi, esce per riequilibrare tatticamente la squadra.



(55' Linetty 5,5: dovrebbe dare una spinta ai suoi, ma non è serata)



Quagliarella 5,5: ha poche palle buone, cerca di operare con qualche sponda, ma quando la squadra finisce in 10 vede sempre meno palloni.



(73' Kownacki 6: ci mette solo la firma nel finale)



Zapata 6: è sempre lo stesso, un armadio nel possesso palla e tante fughe solitarie, ma fatica a trovare la porta.



(70' Caprari 6: dopo il suo ingresso non arrivano più palloni)



All. Giampaolo 5,5: non una serata fortunata, nel primo tempo i suoi sono messi bene e danno vita a una bella partita, ma non riesce a far reagire la squadra dopo l'espulsione.