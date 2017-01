Sampdoria-Empoli 0-0



Puggioni 7,5: straordinario dagli undici metri, tiene a galla la Samp nel primo tempo. Attento e sicuro, è lui che di fatto regala un punto d'oro ai blucerchiati.



Regini 5,5: bene in fase di copertura, meno quando deve supportare le discese doriane. Bisogna ricordarsi sempre che si tratta di un giocatore adattato al ruolo, non ha la gamba del terzino. Però è affidabile, qualità importante per un difensore.



Palombo 5: sbaglia il posizionamento sul lancio che genera il rigore su Mchedlidze, e lo spinge ingenuamente venendo graziato da Celi che lo ammonisce solamente. Spesso in difficoltà nella posizione di centrale, perde palloni sanguinosi e va in difficoltà quando i toscani attaccano.



Skriniar 6,5: concorso di colpa sul rigore, perchè sbaglia il movimento mettendo in difficoltà il compagno di reparto Palombo. E' l'unica sbavatura nella gara. Cerca di giocare la palla, riuscendoci spesso. Cresciuto enormemente in questo campionato, dimostra di essere un buon difensore anche senza il suo 'mentore' Silvestre.



Pedro Pereira 6: l'Empoli affonda sulla sinistra, anche perchè il portoghese davanti non ha Barreto a fare da diga, bensì Praet che agisce qualche metro più in avanti rispetto al paraguaiano. Ciò lo costringe a compiti più difensivi, senza potersi sganciare in proiezione offensiva.



Linetty 5,5: il dinamismo c'è sempre, oggi però manca l'intraprendenza. Sbaglia pure qualche passaggio di troppo, raramente prova la conclusione.



Torreira 5,5: forse risente delle tante voci di mercato, ma non è il solito Torreira. Cerca di rompere il gioco ospite, ma non imposta come di consueto. Poco 'cerebrale'.



Praet 6: sprazzi del vero Praet nella prima frazione. Stupenda l'azione che al 20' libera Muriel alla conclusione da dentro l'area, anche se fisiologicamente è meno giocatore di rottura. Nella ripresa cala, Giampaolo lo sostituisce dopo una brutta botta.



(dal 67' Bruno Fernandes 6,5: entra e si sistema sulla trequarti. Il suo ingresso ravviva la manovra blucerchiata che diventa decisamente meno prevedibile. Perchè tenerlo fuori?)



Ricky Alvarez 5: Giampaolo lo difende in conferenza, lui però incide pochissimo nella manovra offensiva. Perde tanti palloni, è lento e anche prevedibile. Giampaolo lo sposta in mediana con l'ingresso di Fernandes, ma l'antifona non cambia.



(dall'81' Djuricic s.v.: soltanto pochi minuti per il serbo)



Schick 6: sin dalle prime battute fa vedere movimenti degni di un ottimo attaccante. Col passare dei minuti, però, si appiattisce anche lui. Sembra però avere più voglia rispetto al partner Muriel.



Muriel 5: poco preciso e reattivo ad inizio gara, quando si divora un gol fatto in spaccata. Il primo acuto arriva addirittura al 75', con una bella conclusione fuori di poco. Per il resto della partita, non è mai pericoloso.



(dall'85' Quagliarella s.v.)





All. Giampaolo 5,5: la partita era spigolosa e difficile, ma si sapeva ampiamente già prima di scendere in campo. Il gioco della Samp però è diventato prevedibile, e se la manovra non trova sbocchi per vie centrali, i blucerchiati soffrono. Se c'è una pecca da imputare al mister, è quella di insistere con alcune scelte francamente poco comprensibili.