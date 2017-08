Sampdoria-Benevento 2-1



Puggioni 6,5: incolpevole sul gol di Ciciretti, perfetto nel negare il raddoppio a Coda in avvio. Sicuro nelle uscite, guida la difesa.



Pavlovic 5,5: a sinistra ha un cliente scomodo, e in avvio lo soffre particolarmente. Della difesa blucerchiata, sono gli esterni ad essere in difficoltà.



Silvestre 6,5: il solito muro. Quando c'è lui in marcatura, difficilmente si passa. La sua tranquillità aiuta anche i compagni, l'anno scorso ha fatto le fortune di Skriniar, ora ha restituito serenità a Regini.



Regini 6,5: affiancato a Silvestre, in posizione di difensore centrale, è un'altra storia. Puntuale e preciso in chiusura, salva un gol già fatto di Puscas.



Sala 5,5: resta spesso bloccato sulla linea difensiva, limitando le sortite. Vale il discorso fatto per Pavlovic, D'Alessandro lo punta spesso mettendolo in difficoltà.



Praet 6,5: parte con il freno a mano tirato, ma con il passare dei minuti acquista fiducia e determinazione. Suo il tiro a botta sicura respinto da Belec che propizia l'1-1 blucerchiato. Anche da trequartista rincorre ogni pallone, retaggio del lavoro 'difensivo' di Giampaolo.



(dall'84' Djuricic s.v.)



Torreira 6,5: costringe al fallo sistematico i centrocampisti ospiti. Non butta mai via il pallone, e fa sempre la cosa più giusta con i tempi perfetti.



Barreto 6,5: gara generosa, concreta, da vero leader del centrocampo. Lascia ad altri i compiti di impostazione, ma va in pressing continuo ed è un vero mastino.



Ramirez 7: la prima azione degna di nota è un dribbling a centrocampo che entusiasma il Ferraris. Serve filtranti intelligenti, che spesso liberano i compagni in area, ed è quello che deve fare un trequartista. Esempio perfetto è l'assist al bacio per il raddoppio di Quagliarella. Buona la prima.



(dal 67' Linetty 6: entra e si sistema al posto di Praet, che viene avanzato trequartista. Solito dinamismo e generosità da parte del polacco, ma ormai alla seconda stagione in Serie A non è più una novità).



Quagliarella 7,5: sontuoso ed eterno. Al 22' ha una ghiotta occasione per ristabilire la parità, ma non riesce a deviare in porta un bel cross di Pavlovic. Quagliarella però è un attaccante che non perdona mai due volte: al 38' in area è il più rapido di tutti a insaccare la ribattuta di Belec. Con Ramirez si trova a meraviglia, tanto è vero che l'uruguaiano gli spalanca la porta e il numero 27 non sbaglia il raddoppio.



Caprari 6,5: è vivace e rapido, anche se talvolta dà l'impressione di cincischiare troppo in area di rigore. Alcuni buoni guizzi, ma come dice giustamente Giampaolo deve migliorare in convinzione. Si merita comunque i primi applausi del Ferraris.



(dal 62' Bonazzoli 6: entra con tanta voglia, e già questo è un passo avanti. Mette in evidenza anche un discreto tocco di palla)



All. Giampaolo 7: la prima Sampdoria stagionale è grintosa, determinata ed equilibrata. Anche se il mercato gli ha portato via parecchi protagonisti della scorsa stagione, Giampaolo ha lavorato sui meccanismi e sull'intesa, ottenendo come risultato i primi tre punti stagionali contro un'avversaria insidiosa.