Sassuolo-Sampdoria 2-1



Viviano 5,5: su entrambi i gol cosa può fare? Uscire sul secondo?



Bereszynski 5: l'anello debole della difesa di Giampaolo. Prima l'ammonizione dopo una brutta palla persa, poi nella ripresa si fa infilare da Ragusa



Silvestre 6,5: pilastro della difesa, al 28' scarica un destro potente dalla distanza che, deviato involontariamente da Schick, finisce in porta. Nel finale per poco non si ripete, ma Consigli blocca in sicurezza.



Skriniar 6: dei due centrali è quello meno sicuro. All'82' però sfrutta la sua altezza con un gran colpo di testa che spaventa i neroverdi.



Regini 6,5: inizialmente insegue Politano, poi gli prende le misure e lo limita. Nel finale arriva moltissimo sul fondo, e mette più di un cross insidioso.



Barreto 6: un bel duello, tra lui e Missiroli. Corsa e muscoli finché ce n'è.



(dal 68' Djuricic sv)



Torreira 6: filtrante prezioso al 12', quando mette in porta Schick. Buona regia nel primo tempo, perde smalto nella fase decisiva della partita, a inizio ripresa.



Praet 5,5: a metà del primo tempo s'infortuna alla testa in uno scontro aereo con Lirola. Rientrato in campo con una fasciatura vistosa, rimane negli spogliatoi all'intervallo. Tocca pochissimi palloni



(46' Linetty 5,5: avrebbe il tempo per incidere di più)



Bruno Fernandes 5,5: sottotono, non trova quasi mai la posizione



(dal 58' Alvarez 5: impalpabile)



Schick 6,5: al 12' sfiora il palo con un pallonetto, dopo aver seminato Lirola. Al 28' viene colpito da un destro di Silvestre che, scagliato dalla distanza, finisce in rete deviato, nell'angolo opposto.



Quagliarella 6: poco ispirato. Quando può, cioè soltanto nella ripresa, si gira e conclude mancando la porta di parecchio





All. Giampaolo 6: bene la sua Samp nel primo tempo, meno all'inizio del secondo. Proprio nella fase in cui il Sassuolo preme l'acceleratore. L'assenza di Muriel si fa sentire.