Sampdoria-Milan 2-0

Puggioni s.v.: nel primo tempo bene in uscita su Kalinic e Rodriguez, nella ripresa salva bene su Cutrone (che però era in fuorigioco). Non fa una parata, solo interventi in uscita.



Bereszynskj 7: sicuro e costante sia in difesa che negli spostamenti in avanti, una roccia.



Silvestre 6,5: insieme a Ferrari, combatte e sgomita contro l'unica punta rossonera (Kalinic).



Ferrari 6: vale quanto detto per Silvestre. Qualche imprecisione nei disimpegni, con troppi palloni regalati agli avversari.



Strinic 6,5: molto bene nei primi minuti in fase di incursione, poi cala un po' alla distanza e bada soprattutto a tenere a bada gli avversari.



Barreto 6: solita gara di dinamismo e sostanza a centrocampo.



Torreira 8: ha dei numeri e li fa vedere anche stavolta, sia in costruzione che al tiro. E anche in fase difensiva è dominante (come nello spalla a spalla in area con Kessie).

(93' Capezzi s.v.)



Praet 6: prova a dare geometria alla squadra, ma osa poco a livello di inventiva. Nel secondo tempo un pestone ne condiziona un po' il match.

(90' Alvarez 7: entra e segna al primo pallone toccato, cosa si vuole di più?)



Ramirez 7,5: gli spunti di classe sono i suoi, come il modo in cui si libera sulla destra nel primo tempo, per poi concludere di sinistro (deviato da Romagnoli). Nella ripresa non è da meno, salvo calare nel finale a causa di un acciacco.

(83' Verre s.v.)



Quagliarella 7: non sembra che abbia 34 anni: corre come un forsennato ed è il primo a portare il pressing.



Zapata 7: combatte e fa valere la sua stazza, può giocarsi meglio l'occasione avuta nel primo tempo, ma nel secondo tempo non sbaglia e fulmina Donnarumma.



All. Giampaolo 8: imposta la partita alla grande, la sua squadra è organizzata e combatte dal primo all'ultimo minuto. Applausi.