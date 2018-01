Roma - Sampdoria 0-1



VIVIANO 7,5: A differenza di Alisson non ha tanto lavoro da sbrigare, almeno fino al 38’ quando ipnotizza Florenzi dal dischetto e para il terzo rigore stagionale. Nella ripresa prosegue la sfida col brasiliano e si immola di faccia su Under e coi guantoni su Pellegrini salvando la Samp.



BERESZYNSKI 6: Tiene senza drammi gli slanci di verve di El Shaarawy, poi provoca il rigore che Florenzi non sfrutta. In fase di spinta non declina l’invito, ma quando gli si sposta Under da quelle parti va un po’ in apnea.



SILVESTRE 6,5: Dzeko lo aiuta a passare una domenica sera abbastanza rilassante, lui ringrazia e passa in cassa. Di testa ne sbaglia poche.



FERRARI 6: Dopo un primo tempo tutto sommato sereno, si fa sorprendere due volte centralmente. Ci sta all’Olimpico, soprattutto se ne esci indenne.



MURRU 7: Resta schiacciato nella ripresa, e nel momento di maggiore difficoltà non mantiene le aspettative. Appena ritrova respiro però merita di strapparsi la sufficienza e a 10’ dalla fine arriva pure l’assist per Zapata.



BARRETO 6,5: Cerca un perché dopo il miracolo di Alisson che gli nega il gol. Trova tanti “ebbene sì” quando pressa e martella la regia romanista con dinamismo e sacrificio.



TORREIRA 7: Il regista dei sogni della Roma impartisce una lezione di cinema. Passaggi lucidi, trame mai banali e una calma apparente che sta facendo le fortuna di questa Samp. Nella ripresa Pellegrini gli toglie qualche idea. (40’st Capezzi ng)



LINETTY 7: Soldato diligente, ma pure fine stratega nella sfida a Nainggolan. Lo tiene lontano dalla zona pericolo il più possibile senza limitarsi in fase di proposizione.



RAMIREZ 6,5: Vuole il mondiale, e si vede. Anche oggi prende la bacchetta e si lancia in magie da Harry Potter che non sempre i compagni sfruttano. Il mancino molla un po’ nel finale. (27’st Alvarez 6: mantiene alto il livello di fantasia in un momento più opaco della gara)



CAPRARI 6: Prova subito a farsi rimpiangere con un sinistro che sfiora l’incrocio dei pali. Ma di occasioni da lì in poi ne ha parecchie. Bravissimo a crearsele, meno bravo a concluderle. (17’st Kownacki: pochi spunti)



ZAPATA 7: Si porta via spesso mezza difesa, ma quando arriva al momento di concludere perde un po’ di smalto. Detto ciò, fa reparto e tiene in ansia l’Olimpico appena prova a ruggire. E i tifosi della Roma se ne rendono conto a 10’ dalla fine quando Duvan fa scendere il gelo sull’Olimpico.



GIAMPAOLO 7,5: Nella prima mezz’ora la sua Samp domina la Roma e solo Alisson gli nega la possibilità di alzare le braccia al cielo. Nella ripresa la Roma prende campo e la fatica per una squadra non abituata a giocarne 3 in una settimana si fa sentire. La Samp resiste, sopporta e colpisce. Da big. Ah, tutto questo senza Quagliarella e Praet.