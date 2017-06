Luis Muriel e Lucas Torreira sono due dei giocatori che in questa sessione di trasferimenti attireranno più pretendenti in casa Sampdoria. In particolare le sirene di mercato riecheggiano dalla Capitale, dove Lazio e Roma sembrano interessate ai talenti blucerchiati. Va detto però che al momento non è stata ancora imbastita nessuna trattativa per i due giocatori. E per farlo, ai club capitolini serviranno parecchi contati.



LAZIO - I biancocelesti hanno puntato da qualche settimana Luis Muriel, e potrebbero cercare di inserire nell'operazione un paio di contropartite, ad esempio Djordjevic e Cataldi. Ma la Sampdoria per il suo numero 9 vuole un pagamento in contanti. Difficile ottenere l'intero importo della clausola, ossia 28 milioni, ma la cifra offerta non potrebbe essere di molto inferiore: Ferrero molto probabilmente potrebbe arrivare a circa 24-25 milioni, ad una cifra più bassa allora sarebbe più conveniente per la Samp trattenere il colombiano a Genova. Dalla Cina invece potrebbero anche offrire i 28 milioni della clausola, ma la destinazione non attira Muriel.



ROMA - Ancora diverso il discorso legato a Torreira, che per Giampaolo è un calciatore insostituibile ed incedibile. La dirigenza blucerchiata proverà ad accontentarlo, a meno di offerte irrinunciabili. Per convincere la Samp a privarsi del centrocampista servono almeno 15 milioni, per la Roma Torreira è una delle alternative in cabina di regia. Solo a fronte di una proposta del genere, la Samp potrebbe vacillare. Senza contare poi che Torreira, rimanendo un'altra stagione a Genova, potrebbe vedere il suo valore lievitare ulteriormente la prossima estate.