La Sampdoria che verrà inizia a delinearsi. E sarà una squadra con in cabina di regia ancora Lucas Torreira. Queste le indicazioni che trapelano dalla riunione operativa di ieri, con protagonisti il ds Osti, il responsabile dell'area tecnica Daniele Pradè e il ds del settore giovanile Riccardo Pecini.



Il summit è servito anche per decidere una linea comune da tenere riguardo al futuro del giovane centrocampista uruguaiano, al centro di tante voci di mercato. Alla Samp non sono piaciute le dichiarazioni dell'agente, che ha aperto alla Spagna ("A Lucas piacerebbe il Siviglia") rivelando anche l'esistenza di una trattativa con la Roma. Ecco perchè da Corte Lambruschini avrebbero deciso di irrigidirsi relativamente alla sua situazione.



Secondo Tuttosport il giocatore a gennaio non lascerà Genova, a prescindere dal suo rinnovo di contratto. L'accordo tra Torreira e la Samp scade nel 2020, e il club doriano si riserva di cederlo a giugno, quando sarà anche più facile trovare un eventuale sostituto. I rapporti tra i blucerchiati e il giocatore, comunque, restano ottimi. Bisognerà però valutare l'impatto che la vicenda ha avuto su una parte della tifoseria, rimasta scottata dalla volontà dell'agente di trasferire da subito il gioiellino classe 1996.