Primo gol al Ferraris, e secondo tempo indimenticabile, che ha permesso alla Sampdoria di rimontare contro l'Atalanta. La domenica di Karol Linetty è stata decisamente un trionfo, a maggior ragione se si pensa che il centrocampista polacco era rientrato con qualche acciacco fisico dalla sosta per le nazionali. Un problemino che non sembra averlo condizionato, vista anche la rete meravigliosa messa a segno dal numero 16 doriano: "Quando ho incrociato lo sguardo di Praet che mi stava servendo ho visto che il difensore era sbilanciato e non avrebbe azzeccato l'anticipo; allora ho fatto una finta, lasciato passare il pallone e me la sono messa sul piede giusto" ha raccontato proprio Linetty a Il Secolo XIX. "E' andata bene. Il mister dice sempre che dobbiamo tirare di più ma la cosa davvero importante è stata vincere dopo la brutta sconfitta contro l'Udinese. E l'Atalanta è forte, non una squadretta. Il pubblico? Giocarci davanti è fantastico, non giochiamo in 11 ma in 12. Quando fai bene ti applaude così forte che fa venire i brividi".



Nel suo ruolo, Linetty deve convivere con la concorrenza di Barreto: "Siamo in tanti e secondo me è meglio così. Quando ci alleniamo, tutti diamo il massimo per cercare di conquistare il posto alla domenica e con questa concorrenza le nostre abilità aumentano. La metamorfosi di Praet? Penso sia un fatto di fiducia: Dennis l'anno scorso non giocava tanto e questo ha reso tutto più difficile. Ora gioca con continuità e la fiducia lo ha fatto crescere. Che lui sia forte non lo dico io ma la sua storia nonostante la giovane età. Genova mi piace molto, anzi moltissimo. Dove può arrivare la Samp? Dico nelle prime 10. Europa? Io penso di sì, I Believe, ci credo. Se ci sarò l'anno prossimo? Ho un contratto, sto bene e mi devo solo concentrare per fare bene. Il resto - conclude Linetty - non conta".