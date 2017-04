Karol Linetty scalda i motori in vista di Sassuolo-Sampdoria. Il centrocampista polacco è stato una delle rivelazioni della Samp targata Giampaolo, e in molti forse non si attendevano nemmeno una crescita esponenziale così rapida del giocatore arrivato in estate dal Lech Poznan.



"Sentivo che era arrivato per me il momento di lasciare la Polonia, per crescere professionalmente" ha raccontato il giocatore a Il Secolo XIX. "L'opzione più concreta e che meglio mi soddisfaceva è stata la Sampdoria. Sono venuto per giocare ma sinceramente no, non avrei pensato di farlo così tanto da subito. Lo sbalzo? C'è eccome. E come praticamente per tutti gli stranieri, l'aspetto più difficile è la tattica. In Polonia se ne fa poca".



Tra i punti di forza dei blucerchiati, di sicuro figurano il pubblico e l'allenatore: "I tifosi della Samp sono eccezionali. Giampaolo è molto bravo e preparato. Ci sa trasmettere fiducia e convinzione. Non avevo mai lavorato con uno come lui. Mancano sette partite, proviamo a vincerle tutte. E poi facciamo i conti. Primo gol in Italia? Con il Sassuolo..."