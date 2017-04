La Sampdoria, con l'acquisto di Patrik Schick, si è resa conto di avere per le mani un potenziale fuoriclasse. Anche perchè i 9 gol in campionato e i 2 messi a segno in Coppa Italia stanno a testimoniare quanto questo giocatore abbia inciso nell'economia blucerchiata, pur con un basso minutaggio alle spalle.



La situazione che ruota attorno al centravanti ceco è nota: lo vogliono tutti. In Italia lo cercano Juventus e Inter, in Premier Tottenham e Arsenal, in Spagna lo segue l'Atletico Madrid.. E tutte le società sono particolarmente attratte anche dalla clausola rescissoria, fissata in estate dalla Sampdoria a 25 milioni e ora considerata particolarmente appetitosa tenendo conto delle qualità messe in mostra da Schick.



Ecco perchè secondo gianlucadimarzio.com lunedì prossimo Ferrero a Genova incontrerà Pavel Paska, procuratore del centravanti ex Sparta Praga. Sul tavolo ci saranno vari argomenti. Si parlerà ovviamente dell'adeguamento del contratto, con ovvio ritocco verso l'alto del suo stipendio, ma soprattutto si discuterà dell'adeguamento della clausola rescissoria del calciatore. Chiaro segno di come la Samp non voglia farsi sfuggire il suo gioiello più promettente già in estate.