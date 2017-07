Prima vicinissimo, poi lontano, poi nuovamente ad un passo dal vestire il blucerchiato: la trattativa per portare Jorge Merè alla Sampdoria è stata estenuante per i vertici di Corte Lambruschini, ma la notizia di giornata è che l'ultimo affondo doriano, andato in scena ieri sera, ha convinto lo Sporting Gijon proprietario del cartellino. Il centrale della Spagna Under 21 quindi si avvicina in maniera più che decisa a Genova, dopo essere stato ad un soffio dal vestire la maglia del Malaga.



Addirittura secondo la stampa spagnola il giocatore nei giorni scorsi avrebbe sostenuto anche le visite mediche con la squadra andalusa, senza però arrivare ala firma sul contratto. Il Malaga poi ieri avrebbe annunciato la rottura della trattativa, con il difensore che ieri pomeriggio ha lasciato l'hotel in cui si trovava per rientrare a Gijon, avendo lo Sporting cambiato i piani per la sua cessione. Secondo Il Secolo XIX l'intesa con la Sampdoria sarebbe stata trovata sulla base di 9 milioni di euro. Il calciatore dovrebbe firmare un quinquennale ricco di bonus, e l'assenso definitivo dovrebbe arrivare già in giornata. Da Corte Lambruschini comunque trapela molto ottimismo, anche perchè gli uomini mercato blucerchiati hanno ormai battuto anche la concorrenza del Colonia.