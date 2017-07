Già a gennaio lasi era interessata alle prestazioni di Joaquin, promettente attaccante classe 1999 considerato da molti degli addetti ai lavori la nuova, grande promessa del calcio uruguaiano, che da anni sforna talenti a ripetizione. I blucerchiati lo avevano trattato in inverno , senza particolare fortuna, ma ora sembrano essere tornati alla carica per assicurarsi il giocatore.Stando a quanto riportato da Sportitalia ieri il responsabile dell'Area Tecnica Danieleadè avrebbe incontrato l'agente di Ardaiz, Paco Casal, per capire se sussistono i presupposti per portare in blucerchiato il centravanti. Il prezzo per il giocatore è di circadi euro, cifra importante ma di cui la Samp dispone viste le tante cessioni eccellenti. La concorrenza però non manca: il club doriano dovrà sfidare anche la, che da qualche tempo viene accostata con regolarità all'attaccante. Per i bianconeri, però, c'è una difficoltà tecnica da superare: al momento le slot per i calciatori extracomunitari sono tutte occupate , e la Juve avrebbe bisogno di una società amica per 'parcheggiare' il giocatore. Ardaiz è recentemente rientrato a El Tanque Sisley, società che ne detiene il cartellino e che lo aveva prestato per due stagioni al Danubio.