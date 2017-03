Ancora un colpo di scouting, ancora gli occhi in Croazia: una terra dove la Sampdoria pesca più che volentieri, e dove sembra aver individuato il nuovo obiettivo di mercato per il futuro. La carta d'identità recita come data di nascita 21 gennaio 1998, il nome è Borna Sosa e la professione è quella di terzino sinistro della Dinamo Zagabria.



Sosa viene considerato uno dei talenti emergenti del calcio croato, da cui è recentemente arrivato a Genova anche Lorenco Simic, proveniente però dall'Hajduk Spalato. Secondo gianlucadimarzio.com sarebbero già stati avviati tra Sosa - già nel giro della Nazionale di categoria - e Corte Lambruschini. C'è ancora distanza tra la domanda della Dinamo e la proposta della Sampdoria, ma la trattativa procede. E chissà che Bogliasco, in un futuro neppure troppo lontano, non si possa tingere un po' di più di biancorosso.