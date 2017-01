Non sono piaciute alla Sampdoria le dichiarazioni rilasciate ieri da Lucas Torreira. Si è trattato di frasi pesanti, con cui il centrocampista ribadiva la sua volontà di ottenere un nuovo contratto, architettate molto probabilmente sotto la regia del suo agente, Betancour. La situazione così rischia di ingarbugliarsi non poco.



Da Corte Lambruschini, nel frattempo, è arrivata una multa salata per il calciatore: l'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport non era autorizzata dalla società, e l'assenso del club proprietario del cartellino è obbligatorio prima di rilasciare dichiarazioni, specialmente in un periodo delicato come quello del mercato.



La Sampdoria dal canto suo stando a Il Secolo XIX non ritiene di avere particolare fretta. Torreira ha un contratto sino al 2020, guadagna 120 mila euro a stagione (accordo siglato quando non era ancora titolare in B) e la dirigenza genovese gli ha offerto un corposo aumento, proponendogli uno stipendio quadruplicato. Per il momento non sarebbe ancora giunta nessuna risposta da parte del suo procuratore, e la linea scelta da Torreira e dal suo entourage rischiano di provocare pure malcontento in una parte di tifoseria.