La voglia di campo di Luis Muriel è davvero tanta. Anche perchè l'attaccante della Sampdoria, prima dell'infortunio patito con la sua nazionale, stava vivendo probabilmente il miglior momento della sua carriera. Gol e assist a ripetizione in blucerchiato, giocate da 'top player' e finalmente quella continuità che tutti auspicavano. Caratteristiche che lo avevano reso molto appetibile anche in chiave mercato.



Muriel sta letteralmente bruciando le tappe per il suo recupero. Il numero 9 doriano, che giovedì scorso è tornato a lavorare sul campo alla presenza anche del papà e del fratello, arrivati a Genova per rincuorarlo, ha lavorato anche da solo a Bogliasco. Persino domenica, quando i compagni erano impegnati con la Fiorentina, e lunedì, durante il giorno libero concesso da Giampaolo alla squadra. Il colombiano si è concentrato su alcuni allenamenti tra piscina, palestra e campo, svolgendo esercizi specifici per rinforzare il muscolo lesionato, scrive Il Secolo XIX. Con l'obiettivo di rientrare per il finale di campionato, anche se gli accertamenti che verranno effettuati dopo Pasqua saranno quelli decisivi per valutare l'entità dei tempi di recupero. Un discorso simile a quello che riguarda anche Jacopo Sala, uscito malconcio dalla partita con l'Inter.