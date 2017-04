L'infortunio che Luis Muriel ha accusato con la Colombia è arrivato forse nel miglior momento della carriera dell'attaccante della Sampdoria. Tanti tifosi blucerchiati si sono sentiti gelare il sangue nelle vene quando il numero 9 è rientrato a Genova zoppicante e malconcio, ma adesso il centravanti e il suo pubblico possono sorridere: il recupero procede spedito, e i miglioramenti sono netti.



Ieri a Bogliasco Muriel è tornato a lavorare sul campo. Accompagnato dall'agente Alessandro Lucci, salito al Poggio per rincuorarlo e sostenerlo, e soprattutto sotto gli occhi della sua famiglia: al Mugnaini c'erano il padre dell'attaccante, e pure il fratello Luis Alberto, molto simile al Luis blucerchiato e calciatore anche lui. Clima di festa, sereno e disteso, come confermato dalle dichiarazioni dello stesso Muriel a Sky Sport: "Io e mio fratello ci chiamiamo nello stesso modo, io Luis Fernando e lui Luis Alberto, colpa di nostro padre fissato coi Luis, ci chiamiamo tutti così. Anche lui gioca a calcio, ora il campionato è in pausa e così è venuto a trovarmi, tra l’altro in aeroporto a causa della somiglianza in molti gli hanno chiesto una foto" ha detto il giocatore. come riporta Sampnews24.com.



Alla domanda sui tempi di recupero, il numero 9 doriano ha risposto con il sorriso: "Dobbiamo ancora vedere, si tratta di un infortunio particolare, ma penso che presto sarò in campo, ne sono certo". Muriel scalpita, i tifosi anche. E' probabile che non debbano farlo ancora per molto.