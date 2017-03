Luis Muriel sta tornando in Italia dopo la sfortuna e breve avventura con la Nazionale colombiana. All’aeroporto di Barranquilla, è stato intervistato e ai microfoni di Elheraldo.co ha confessato: "Sono triste, stavo giocando bene e mi sentivo in forma. Purtroppo l’infortunio mi ha portato a non poter continuare la gara. E’ un infortunio che ho già vissuto. Quando il medico Ulloa mi ha chiesto, gli ho detto che avevo uno strappo. Sapevo quali sono le sensazioni e i sintomi, appena l’ho avvertito, ho capito che era una cosa brutta. Ora sto tornando in Europa, effettuerò esami medici per conoscere la gravità della lesione. Auguro ai miei compagni il successo, tiferò da casa".