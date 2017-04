Tutti in fila per Luis Muriel: la miglior stagione italiana dell'attaccante colombiano della Sampdoria, coincisa con la sua esplosione e definitiva consacrazione, sta attirando sul numero 9 blucerchiato parecchi sguardi interessati. E al Ferraris non è raro scorgere osservatori delle big di mezza Europa. Ci ha pensato l'Inter, lo segue il Napoli, ha stuzzicato la Roma e pure il Milan. E al di fuori dei confini italiani? Lo vogliono in Premier (il Chelsea di Conte e pure il Liverpool) e soprattutto in Liga: Atletico Madrid, Siviglia e, secondo Primocanale, anche il Barcellona da qualche tempo lo monitora.



Le indiscrezioni provenienti dalla Spagna parlano di un Siviglia particolarmente agguerrito, e disposto ad assecondare le richieste economiche della Samp (circa 28 milioni,l'importo della clausola) per il giocatore. Anche perchè Muriel sembra decisamente più abbordabile rispetto all'attuale centravanti Vietto, che difficilmente verrà riscattato.



Di certo le pretendenti a Muriel non mancano. E nei piani di Corte Lambruschini c'è l'idea di sacrificare soltanto l'attaccante ex Udinese, permettendogli di spiccare il volo verso un club di prima fascia a livello europeo. Un salto ritardato perfino troppo da Muriel, e che consentirebbe anche alla Samp di proseguire sulla strada dell'auto-sostentamento senza dover necessariamente cedere altre pedine. Tutti vincitori, insomma. Compreso Muriel, finalmente capace di scrollarsi di dosso lo stato di incompiuto.