Dopo la vittoria, grazie a un suo gol, nel derby col Genoa, Luis Muriel ha parlato in zona mista, soffermandosi anche sul suo futuro: "Non posso pensare oggi di andare in un'altra squadra. Mi godo il momento insieme alla mia gente, la gente della Sampdoria. Ho sempre dato tutto per questa maglia dal primo momento, anche nei periodi meno buoni. Questo è il frutto del lavoro che sto facendo per diventare un giocatore vero. Voglio portare questa squadra in alto, poi quando c'è il lavoro le cose vengono da sole".