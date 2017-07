Per un giocatore in uscita, ce n'è uno che potrebbe approdare a Genova, sponda Sampdoria. E non si tratta di un nome qualsiasi perchè si tratta di Luciano Vietto, attaccante dell'Atletico Madrid prestato la scorsa stagione al Siviglia. L'intreccio è interessante perchè l'argentino avrebbe il compito (non facile) di non far rimpiangere Muriel, che sembra essere il prescelto per sostituire in Andalusia lo stesso Vietto.



La trattativa tra la Samp e il Siviglia per il colombiano è stata imbastita sulla base di circa 20-22 milioni cash più bonus, per arrivare così alla cifra della clausola rescissoria, fissata a 28 milioni. L'importante introito, secondo Sampnews24.com, garantirebbe alla Samp la liquidità necessaria per presentare un'offerta all'Atletico Madrid per Vietto, che non è stato riscattato dal Siviglia per 20 milioni e che rientrerà nella capitale spagnola. Il Cholo Simeone, però, non sembra tenerlo in particolare considerazione. E questo particolare potrebbe spingere Vietto lontano dai Colchoneros, magari in direzione Genova. Già oggi potrebbero arrivare novità in merito.