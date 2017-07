Luis Muriel si allontana sempre più dalla Sampdoria. E nonostante i tanti interessamenti dalla Premier League, con Everton e West Ham in pole, a spuntarla dovrebbe essere il Siviglia, da tempo interessato alla punta colombiana tanto da prendere contatti con i blucerchiati tramite l'agente del calciatore, Alessandro Lucci, molto attivo sul mercato spagnolo.



Secondo Il Secolo XIX alla fine a spuntarla dovrebbero essere gli andalusi, per una cifra di circa 20 milioni di euro più bonus. Una cifra che la Samp sembra orientata ad accettare, e che consentirà al numero 9 blucerchiato di trasferirsi in Liga. Il Siviglia è forte dell'accordo con Muriel, che non ha mai fatto mistero di preferire la Spagna all'Inghilterra. Ad influire nella decisione dell'ex Udinese sarebbe anche l'aspetto climatico, un argomento molto caro a Muriel quando si parla di qualità della vita. A questo punto, la Samp dovrà intervenire sul mercato in maniera piuttosto decisa per sostituire anche Muriel: compito non facile, dopo aver perso qualche mese fa anche Patrik Schick.