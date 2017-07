Luis Muriel si avvicina sempre più al Siviglia. L'attaccante della Sampdoria, che sino ad oggi aveva smentito ogni contatto con tutte le varie società che gli sono state accostate nel corso dei mesi, non ha invece negato l'interesse degli andalusi. E anzi, direttamente dalla Colombia arrivano dichiarazioni importanti per decifrare il rebus sul suo futuro.



"Mi sto tenendo in forma, un po' per le gare della Nazionale ma anche per il futuro" ha detto lo stesso Muriel a El Heraldo. "L’importante è farsi trovare pronti, ovunque andrò. Le voci sul Siviglia? Fanno molto piacere - conferma il numero 9 blucerchiato - non ho ancora preso una decisione ma so che quando la prenderò sarà la migliore per la mia carriera".



La meta Siviglia ha anche uno sponsor d'eccezione, ossia Carlos Bacca: "Ho letto la sua intervista, Carlos è un grande amico e pure un grande attaccante, e poi lui a Siviglia ha fatto benissimo". Muriel è attratto anche dal campionato spagnolo: "Mi piacerebbe davvero molto giocare in Liga, è un tipo di calcio che mi ha sempre attirato" conclude l'attaccante doriano.