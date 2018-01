Doppia seduta di allenamento per la Sampdoria al centro sportivo di Bogliasco: lavoro fisico e tecnico-tattico in mattinata, altre esercitazioni e partitella nel pomeriggio. E' tornato in gruppo Nicola Murru, a riposo Puggioni per l'influenza. Alvarez, Strinic e Zapata hanno proseguito il loro percorso di recupero.