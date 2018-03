Il gradimento del Napoli per Lucas Torreira è tutt'altro che sopito e nascosto. La Sampdoria dal canto suo sa che ci sono numerose squadre interessate al suo gioiellino, e riflette sulla migliore soluzione per massimizzare un' eventuale cessione del calciatore. Il regista uruguaiano nel contratto ha una clausola rescissoria da 25 milioni, che dovrebbe rimanere valida fino a metà luglio. Ulteriore stimolo per il club azzurro, se mai ce ne fosse bisogno, ad approfondire la questione Torreira in tempi relativamente brevi.



Il Napoli prima dovrà risolvere la situazione legata al futuro di Jorginho, che difficilmente accetterebbe la concorrenza dell'attuale numero 34 blucerchiato nel ruolo. A seguito della partenza del regista ex Verona, Giuntoli potrebbe fiondarsi su Torreira. La Samp invece vorrebbe alzare le sue pretese, incassando qualcosa di più rispetto alla clausola da 25 milioni. Secondo RaiSport il Napoli potrebbe accettare di prendere in considerazione una valutazione più alta di Torreira, abbassando però nel contempo la parte cash dell'affare. Da Corte Lambruschini starebbero valutando la possibilità di inserire una contropartita nella trattativa. Il nome che circola è quello di Roberto Inglese, attaccante acquistato a gennaio dal Napoli ma lasciato in prestito al Chievo Verona. Il profilo di Inglese oltretutto era già stato accostato alla Samp a più riprese, anche durante la scorsa estate quando i blucerchiati erano alla ricerca di un centravanti per sostituire Muriel e Schick.