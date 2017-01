Lasi muove sul mercato. L'obiettivo di Corte Lambruschini è quello iniziare a cautelarsi in vista di una possibile partenza di Luis, sia che essa avvenga in inverno - difficile, visto che i blucerchiati chiedono l'intero importo della clausola - o in estate. Detto di Calleri e Driussi, molto del mercato passerà dalla situazione di Ante Budimir . Il centravanti croato dovrà decidere nelle prossime ore il suo destino: se deciderà di partire (Crotone, Bari, Chievo e Bologna lo hanno chiesto) la Samp potrà scegliere il suo sostituto.E in qeust'ottica va letto l'interesse doriano per Joaquin. Giovanissimo, classe 1999, è una punta centrale di proprietà del Danubio. Secondo Sky Sport lo vorrebbe anche la, tanto che nei giorni scorsi il club viola si sarebbe mosso per il calciatore diciottenne con una proposta ufficiale, ma nelle ultime ore andrebbe registrato anche il gradimento della Samp. Ardaiz sino ad oggi ha messo a segno 3 gol in 10 presenze, condite anche da due assist.