In un week end di grandi sfide in Serie A, Sampdoria-Atalanta rischiava di passare quasi inosservata, 'stretta' tra un Inter-Milan, un Roma-Napoli, e uno Juve-Lazio. La rimonta blucerchiata che si è concretizzata ai danni di una delle squadre più difficili da affrontare di tutto il campionato, però, ha riacceso i riflettori sul Ferraris, e su parecchi dei protagonisti blucerchiati.



Ecco perchè, nella Top 11 settimanale stilata dal prestigioso WhoScored.com, uno dei siti leader per quanto riguarda le analisi statistiche dei calciatori in Europa, rientrano ben due calciatori blucerchiati. Ad essere insigniti del riconoscimento sono Christian Puggioni e Dennis Praet, protagonisti nel successo ottenuto dal Doria domenica. La leggera incertezza compiuta dal numero 1 blucerchiato in uscita in occasione del gol di Cristante è stata compensata alla grande da numerosi interventi nel corso della gara, in particolare nella ripresa su Freuler sino al doppio, grande intervento nel finale su Cornelius. Praet, sottotono nella prima mezz'ora, ha poi migliorato sensibilmente il suo rendimento, chiudendo la partita da migliore in campo. Per il portiere, il voto complessivo generato dalle statistiche del portale è 9,3, mentre il giudizio di Praet si attesta a 8,5.