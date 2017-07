La vicenda Ilicic sembrava poter avere risvolti anche a livello dirigenziale per la Sampdoria, tanto da causare una spaccatura tra il direttore sportivo Daniele Pradè e la società del patron Massimo Ferrero. Addirittura, ieri mattina si era sparsa la voce che l'attuale direttore dell'area tecnica doriana fosse pronto a fare un passo indietro dopo l'amarezza per il caso che ha riguardato lo sloveno, che aveva dato la sua parola al suo direttore sportivo ai tempi della Fiorentina salvo poi accasarsi all'Atalanta. D'altro canto il contratto di Pradè è scaduto a giugno, la Sampdoria ha sempre ripetuto che è 'come se fosse già stato rinnovato' anche se tecnicamente al momento manca ancora la firma.



In particolare ad infastidire il dirigente sarebbero state le voci su Sneijder, che avrebbero contribuito ad alimentare i dubbi di Ilicic. In realtà l'avvocato Romei, che ha condotto la trattativa per l'olandese, avrebbe voluto non far trapelare nulla in merito. Così non è stato, e i rumors sul trequartista ex Inter sembrano aver avuto un effetto importante sulla decisione di Ilicic. Da qui sgorga la delusione di Pradè e Osti, che invece caldeggiavano la soluzione Ilicic, e le conseguenti voci su una possibile spaccatura in dirigenza.



A fugare le indiscrezioni ci ha pensato lo stesso presidente blucerchiato Ferrero, che a Il Secolo XIX ha di fatto blindato Pradè: "E' confermatissimo, sono così soddisfatto del suo lavoro che gli avevo proposto di andare lui a ritirare per me il premio di 'presidente più amato' consegnato da Sportitalia. In questa vicenda Ilicic lo scorretto è stato il giocatore - conclude Ferrero - i nostri dirigenti hanno lavorato come si deve come sempre"