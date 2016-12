Potrebbe profilarsi un duello di mercato tra Sampdoria e Genoa. Oggetto del contendere un giovane centrocampista, Dimitri Bisoli. Parliamo di uno dei giocatori più promettenti della Serie B. 22 anni (è un classe 1994), 17 partite già sulle spalle in cadetteria indossando la maglia del Brescia, condite da 3 gol e 2 assist: con questi numeri era normale attirare gli sguardi della Serie A.



Oltretutto, il suo ingaggio a gennaio avrebbe rappresentato un'alternativa importante per il reparto mediano doriano, che si troverà a fare i conti con la probabile partenza di Luca Cigarini. Secondo Sampnews24.com però al momento non ci sarebbero state richieste ufficiali da Corte Lambruschini per il giocatore, il cui cartellino è di proprietà della Fidelis Andria ma attualmente in prestito con diritto di riscatto al Brescia.



Dalla dirigenza blucerchiata sarebbe arrivato solo un timido interessamento, mentre l'altra squadra genovese, il Genoa, si sarebbe mossa in maniera più convinta chiedendo informazioni alle Rondinelle in merito al calciatore, figlio d'arte (suo padre è il tecnico ed ex giocatore Pierpaolo Bisoli).